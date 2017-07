Sporting recebe rival Benfica na penúltima jornada

Primeiro clássico joga-se em Alvalade entre Sporting e FC Porto no dia 1 de Outubro.

Por Mário Pereira | 08.07.17

O Benfica desloca-se ao terreno do rival Sporting na penúltima jornada da Liga 2017/18, determinou o sorteio da competição que ontem se realizou no terminal de cruzeiros do porto de Leixões, em Matosinhos. Um final de campeonato que promete emoções fortes.Com diversas condicionantes, que impedem os grandes de se defrontarem em jornadas consecutivas e nas primeiras duas rondas, o sorteio ‘agendou’ para 1 de outubro o primeiro clássico da época, em Alvalade, entre Sporting e FC Porto.O dérbi lisboeta da primeira volta do campeonato tem como palco o Estádio da Luz e está marcado para o dia 20 de dezembro, ou seja, em vésperas de Natal. As datas dos jogos, contudo, podem sofrer alterações, decorrentes dos habituais acertos semanais.Na ronda inicial, o Benfica recebe o Sp. Braga, o FC Porto joga em casa com o Estoril e o Sporting defronta fora o Aves.Nesta cerimónia não marcaram presença os presidentes de Benfica, Sporting e FC Porto. Sobre as polémicas que marcam o futebol português, Sílvio Cervan, vice-presidente do Benfica, sublinhou: "os casos que se falam estão a ser acompanhados pelas entidades que têm responsabilidades".