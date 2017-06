Sporting regressa ao trabalho com quatro reforços e muitas ausências

A equipa de futebol do Sporting iniciou esta quinta-feira a nova temporada com quatro reforços já confirmados no plantel orientado por Jorge Jesus e muitos jogadores ausentes, existindo várias situações por resolver.

O técnico do Sporting conta já com quatro caras novas na equipa, com as contratações dos defesas André Pinto (ex-Sporting de Braga) e Cristiano Piccini (ex-Bétis Sevilha, Espanha) e dos médios Matheus Oliveira (ex-Estoril-Praia) e Battaglia (ex-Sporting de Braga).

Mas as entradas não vão ficar por aqui e são muitos os nomes apontados ao Sporting, como os defesas Fabío Coentrão e Mathieu, o médio Bruno Fernandes ou o avançado Doumbia.

