Sporting responde a acusações de racismo contra Fábio Coentrão

Portistas acusaram jogador leonino de chamar "preto do c*" a Moussa Marega, avançado do Porto.

15:22

Após a newsletter 'Dragão Diário', afeta aos portistas, ter acusado o jogador Fábio Coentrão de ser racista, o Sporting decidiu posicionar-se sobre a polémica.



No Twitter, o clube dos leões publicou uma imagem de Coentrão abraçado ao colega William de Carvalho. "Para nós só há uma cor: VERDE", pode ler-se na descrição da fotografia.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="und" dir="ltr"> <a href="https://t.co/UGFMJ71sQE">pic.twitter.com/UGFMJ71sQE</a></p>— William Carvalho (@wllmcarvalho14) <a href="https://twitter.com/wllmcarvalho14/status/956888033156059136?ref_src=twsrc%5Etfw">26 de janeiro de 2018</a></blockquote>

Apesar da publicação não fazer qualquer menção às acusações proferidas pelo FC Porto, a imagem está a ser encarada como uma resposta aos portistas, que acusaram Fábio Coentrão de ter chamado "preto do c*" a Moussa Marega, avançado do Porto, durante uma das meias finais da Taça da Liga, no qual o Sporting se sagrou vencedor.



O 'Dragão Diário' divulgou um vídeo acompanhado de uma mensagem em tom irónico: "O tema é de 1993, mas Fábio Coentrão fez questão de o tornar atual enquanto se dirigia a Moussa Marega nestes termos, durante o Sporting-FC Porto de quarta-feira. Gabriel o Pensador sugere e interpreta 'Lavagem Cerebral', uma espécie de técnica psicológica em verso para mudar crenças e comportamentos, com a punchline 'racismo é burrice' a dominar o refrão".



Os dois jogadores andaram 'pegados' durante quase todo o jogo e o avançado maliniano chegou a ver cartão amarelo por agarrar Coentrão pelo pescoço.