Sporting só com cinco defesas nos convocados para o jogo com o Astana

Equipa joga esta quinta-feira no Cazaquistão, com muitas lesões. Braga vai a França.

O Sporting, sem Bas Dost e Jérémy Mathieu, defronta esta quinta-feira, no Cazaquistão, o Astana, enquanto o Sporting de Braga enfrenta, em França, o Marselha, em jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol.



Já foi divulgada a lista de convocados do Sporting, em que se destaca o facto de só haver cinco defesas, em virtude das ausências de Mathieu e Lumor. Em caso de necessidade, Jesus terá de recorrer a soluções de recurso, como a entrada de Bruno César para defesa lateral.



No ataque, os leõe sestão também desfalcados de Bas Dost, o melhor marcador da equipa. Rafael Leão, jovem que se tem destacado na equipa B, volta ser opção.



Além das ausências de vários habituais titulares, o clube de Alvalade teve que viajar mais de 6.000 quilómetros para chegar a Astana, onde encontrou temperaturas a rondar os 20 graus negativos.



O Sporting também vai ter que lidar com uma diferença horária de mais seis horas em relação a Lisboa e com o relvado sintético que vai encontrar na Arena Astana, naquele que será o seu primeiro jogo nesse país.



Tetracampeão cazaque, o Astana, que está pela primeira vez na fase a eliminar da Liga Europa, sofreu apenas uma derrota nos últimos 18 jogos europeus disputados em casa, mas vai receber o Sporting ainda em pré-temporada. O último jogo oficial aconteceu em 7 de dezembro do ano passado.



O Astana-Sporting está agendado para as 16h00 (22h00 locais) e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet.



Braga com viagem difícil a Marselha



Mais tarde, às 18h00 (19h00 em França), o Sporting de Braga defronta, no Estádio Vélodrome, o Marselha, equipa que está em crescendo na liga francesa (ocupa o terceiro posto) e está há 10 jogos sem perder, incluindo oito vitórias.



A formação de Abel Ferreira, que não vai poder contar com o central Raul Silva, castigado, vai tentar impor a primeira derrota europeia caseira da época do Marselha, que leva um registo de quatro vitórias e um empate nos jogos no Vélodrome.



O encontro terá arbitragem do holandês Serdar Gözübüyük.