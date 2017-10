Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting sobe à liderança do campeonato de futsal ao vencer Benfica

Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

07.10.17

O Sporting impôs este sábado a primeira derrota ao Benfica no campeonato nacional de futsal, ao vencer na receção aos 'encarnados', por 5-2, num encontro da quinta jornada em que teve maior domínio.



Depois da conquista da Taça de Honra a meia da semana, diante deste mesmo Benfica, por 2-1, o Sporting lidera agora o campeonato, com 15 pontos, graças aos remates certeiros de Dieguinho (11), Pedro Cary (19), Marlim (22), Caio Japa (30) e João Matos (34), enquanto o 'bis' de Robinho (três e 25) não deixou que o resultado fosse mais pesado para os 'encarnados', que caíram para o segundo posto, com 12.



Apesar da entrada a todo o gás dos 'leões', que desde cedo impuseram o domínio na quadra e obrigaram o Benfica a ver a bola a rolar, acabaram por ser surpreendidos pelos rivais numa jogada de transição bem trabalhada pelo internacional russo Robinho, ao inaugurar o marcador no primeiro dérbi no Pavilhão João Rocha.



Contudo, os bicampeões nacionais não se mostraram afetados pelo tento madrugador consentido e, depois das ameaças de Pany Varela e Dieguinho, o pivot brasileiro acabou mesmo por repor a igualdade na partida. Após receber a bola do capitão João Matos, já de costas para a baliza, rodou sobre André Coelho e bateu o guarda-redes Roncaglio.



O desafio entrou numa fase de maior equilíbrio, com o Benfica a acertar por duas vezes em cheio nos postes, através dos remates de Fábio Cecílio e de Rafael Henmi.



A um minuto do intervalo e com os 'encarnados' pressionados pelas cinco faltas cometidas, o conjunto de Nuno Dias conseguiu estar pela primeira vez em vantagem no marcador, quando Pedro Cary aproveitou a falha de marcação de Fábio Cecílio e rematou certeiro para o segundo golo.



As ausências de Cavinato e Cardinal não se fizeram notar no lado do Sporting, que dilatou a vantagem no inicio do segundo tempo, por intermédio de Merlim, ao aproveitar bem o adiantamento de Roncaglio e a fazer um 'chapéu' da uma ponta à outra da quadra.



Com dois golos de desvantagem, as 'águias' foram à procura de reduzir para a margem mínima e foi, novamente, pelos pés de Robinho que o Benfica se ia aguentando no encontro.



A tarefa dos 'encarnados' ficou ainda mais complicada com a expulsão direta ao guarda-redes Roncaglio, depois de derrubar Deo. Até ao quarto e quinto golo da equipa 'leonina' foi uma questão de minutos, com Caio Japa e João Matos a inscreverem o nome da lista dos marcadores.



Para os últimos minutos, o técnico Joel Rocha apostou num já esperado ataque posicional com cinco jogadores, beneficiando da superioridade numérica, mas sem sucesso.