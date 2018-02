Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Sporting tem condições para chegar à final”, diz Jesus

Técnico do Sporting assume que chegar à final da Liga Europa dá “mais prestígio do que vencer três ou quatro campeonatos em Portugal”.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:35

Jorge Jesus deixou claro que a grande prioridade do Sporting esta época é ser campeão nacional. Mas o técnico não esconde a ambição de marcar presença em mais uma final da Liga Europa.



"Queremos chegar o mais longe possível, sabendo que o sorteio também é um fator importante. Além de um sonho, pode ser uma realidade. O Sporting tem todas as condições para chegar a uma final. Dá muito mais prestígio ao treinador chegar à final ou ganhar a Liga Europa do que vencer três ou quatro campeonatos em Portugal", disse Jesus na antevisão da 1ª mão dos 16 avos de final da prova frente ao Astana, hoje, às 16h00 (SIC).



O central Mathieu ficou em Lisboa e o treinador do clube de Alvalade usou o relvado sintético da Arena de Astana como justificação para não ter convocado o francês. "Não quisemos arriscar, porque não é a mesma coisa do que jogar num relvado. Se eu mandasse no futebol, na FIFA ou na UEFA, sintéticos era zero! Podem dizer que é sintético de última geração, e não sei o quê... É tudo treta ao pé da relva. Não há comparação. Tirámos o Mathieu deste jogo porque nos deu alguns sinais no jogo com o Feirense. Tentámos protegê-lo", referiu Jorge Jesus.



Na teoria, o Sporting é favorito. No entanto, o Astana já provou ser uma equipa forte dentro de portas. Basta recordar o empate (2-2) frente ao Benfica em 2015 para a Liga dos Campeões. "Vamos ter dificuldades. O adversário também tem direito a sonhar", admitiu o técnico leonino.



"Normal algum desconforto"

Rúben Ribeiro desvalorizou os mais de 6 mil quilómetros de viagem até Astana. "É normal sentir algum desconforto após uma viagem de 7h30, mas não há nada que não consigamos ultrapassar."



PORMENORES

Prémio para Leão

Jorge Jesus premiou Rafael Leão com a chamada à convocatória para este jogo da Liga Europa. De forma cautelosa, o técnico reconhece o valor do jovem de 18 anos. "Não vamos aqui inventar já um jogador. Ele tem muito que aprender."



Diversas ausências

Mathieu (opção), Bas Dost e Podence (ambos por lesão) e ainda Lumor, Misic e Wendel (não foram inscritos) são os jogadores do Sporting que ficaram em Portugal.



Astana também vem

A equipa do Astana viaja após o jogo para Lisboa, onde ficará até à próxima quinta-feira, data do encontro da segunda mão, no Estádio José Alvalade.