Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting tenta 'voar' para a liderança provisória da I Liga

Leões recebem este domingo o Desportivo das Aves.

08:29

O Sporting recebe este domingo o Desportivo das Aves, tentando 'voar', provisoriamente, para a liderança da I Liga portuguesa de futebol e 'responder' ao tetracampeão Benfica, que se colocou, à condição, no segundo posto.



A formação comandada por Jorge Jesus, que ainda não perdeu no campeonato, procura os 46 pontos, que lhe permitirão ultrapassar o líder FC Porto, que joga segunda-feira no Estoril, e repor os tetracampeões em título a três pontos.



Os 'leões' já perderam quatro pontos em casa, mas face a FC Porto (0-0) e Sporting de Braga (2-2), pelo que são amplamente favoritos face ao 15.º colocado, com 14 pontos, apenas mais dois do que os dois últimos, o Vitória de Setúbal e o Estoril.



O Desportivo das Aves, na 'ressaca' da grande vitória de quarta-feira no reduto do Rio Ave (5-4 nos penáltis, após 4-4 nos 120 minutos), que valeu um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal, chegará moralizado, mas, provavelmente, cansado.



Face ao desgaste, Lito Vidigal poderá fazer algumas alterações no 'onze', sendo que, do outro lado, Jorge Jesus já 'prometeu' estrear um dos reforços de inverno, o 'trintão' Rúben Ribeiro, que pode, quatro dias depois, encontrar novamente o Aves.



Nos outros encontros do dia, o Boavista recebe o Portimonense, num embate entre duas equipas em posição relativamente tranquila, o Rio Ave procura recuperar o quinto lugar, face ao Belenenses, no Restelo, e o Tondela é anfitrião do Feirense, com as duas equipas em busca de pontos para fugir aos lugares 'perigosos'.



A ronda abriu na sexta-feira, com o triunfo caseiro do Desportivo de Chaves sobre o Vitória de Guimarães, num embate com sete golos (4-3), e prosseguiu no sábado, com o Benfica a vencer em Braga por 3-1, mantendo-se na rota do 'penta'.