Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting três semanas sem Acuña

Extremo vai parar pelo menos três semanas devido à lesão muscular na coxa direita.

Por Mário Figueiredo | 08:33

Marcos Acuña é o caso clínico mais grave no Sporting e o seu regresso aos relvados na máxima força deve acontecer apenas frente ao Barcelona, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



O extremo argentino saiu lesionado no jogo com o Sp. Braga (2-2) com queixas na face posterior da coxa direita, mas só ontem efetuou os exames complementares que ditam uma paragem de pelo menos três semanas.



O jogador deve voltar aos relvados apenas em dezembro e apesar de poder defrontar o Belenenses em jogo da 13ª jornada (dia 1) para ganhar ritmo competitivo, só dias depois com o Barcelona (dia 5) estará no seu melhor.



Certo é que o extremo argentino foi dispensado da seleção, falhando os jogos particulares com a Rússia e Nigéria.



Já pelo Sporting estará ausente nos encontros com o Famalicão (dia 16 para a Taça de Portugal), Olympiacos (dia 22 para a Liga dos Campeões), P. Ferreira (dia 26 para a Liga) e Belenenses (dia 29 para a Taça da Liga).



Acuña é o caso mais sério das lesões do plantel. Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão, William e Bas Dost apesar de estarem a treinar condicionados, estão aptos para o próximo jogo, frente ao Famalicão, mas Jorge Jesus deve optar por colocar uma equipa secundária, visto tratar-se de um adversário da II Liga e de o jogo ser em Alvalade.



Certo é que estes jogadores estarão em condições de defrontar o Olympiacos, num encontro em que basta um empate para os leões garantirem de imediato o terceiro lugar do grupo e o consequente acesso à Liga Europa.



Pormenores

Acuña decisivo

O extremo Acuña, de 26 anos, é um dos titularíssimos de Jorge Jesus neste Sporting. Esta época, já fez 17 jogos (10 na Liga) e apontou três golos (2 no campeonato frente ao Desportivo de Chaves).



Alternativas

Jesus tem várias alternativas no plantel para substituir o jogador argentino. Bruno César tem sido o mais utilizado, mas poderá recorrer ainda a Mattheus Oliveira, que aguarda nova oportunidade.



2º mais caro

Marcos Acuña foi o segundo jogador mais caro da história do Sporting que pagou 10,5 milhões de euros (9,67 milhões ao Racing e 800 mil € em comissões). Bas Dost é o mais caro: 12 milhões.