Sporting vai encontrar na Champions um Steaua em processo de renovação

Equipa romena foi campeã da Europa em 1985/86. Plantel incluiu o português Filipe Teixeira.

Por Lusa | 12:25

O Sporting vai encontrar nos 'play-offs' da Liga dos Campeões de futebol o Steaua Bucareste, clube que já foi campeão europeu e que enfrentou vários desafios; um grave problema financeiro e uma 'guerra' com o governo que obrigou à mudança de nome.



Campeão europeu em 1985/86, o Steaua foi a primeira equipa de Leste a conquistar a Taça dos Campeões Europeus, então numa final frente ao poderoso FC Barcelona.



Contudo, os anos dourados do clube da capital já vão longe e agora foi mesmo obrigado a mudar de nome após uma batalha contra o Ministério da Defesa, que acusou o clube de uso indevido do nome.



Fundado em 1947, o Steaua foi propriedade do exército até 1998, tendo, em 2003, passado a ter Gigi Becali como acionista maioritário.



O polémico dirigente incompatibilizou-se com o poder político, o que levou o Ministério da Defesa a começar uma batalha legal para obrigar o clube a mudar de nome, 'guerra' que culminou no início do ano, com Becali a registar o clube como Fotball Club FCSB, mantendo o 'ranking' e as conquistas do passado.



Com 26 campeonatos, 22 Taças da Roménia, nove Supertaças e duas Taças da Liga, o Steaua mantém-se como grande dominador do futebol romeno, embora tenha perdido as duas últimas ligas.



Com o português Filipe Teixeira no 'onze', o conjunto romeno vai chegar ao 'play-off' com mais seis jogos oficiais disputados do que o Sporting, uma vez que terá, a 15 de agosto, seis jornadas do campeonato disputados, além dos dois encontros com o Viktoria Plzen, da terceira pré-eliminatória da 'Champions'.



Esta será a quarta vez que o Steaua encontra equipas portuguesas. A equipa fez quatro jogos com o Benfica, com o qual empatou duas vezes em casa e perdeu sempre em Lisboa.



Além dos confrontos com os 'encarnados' em 1988 e 1994, ambos na principal prova de clubes, o Steaua jogou também com o Rio Ave, na fase de grupos da Liga Europa de 2014/15, vencendo em casa e empatando em Vila do Conde.



Para o Sporting, também será a quarta vez que se cruza com equipas romenas, as quais venceu sempre em casa e com quem perdeu sempre na Roménia - Timisoara (1990), Dínamo Bucareste (1991) e Vaslui (2011).