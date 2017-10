Sporting vai jogar palmo a palmo com Juventus

Treinador reconhece a importância do jogo com a Juventus mas garante que não é “determinante”.

O ex-portista Alex Sandro e Massimiliano Allegri entraram a rir no relvado da academia da Juventus. O tema da conversa era o extremo do Sporting Gelson Martins.



Para trás tinha ficado uma troca de palavras bastante animada entre o defesa e o treinador, ouvida por vários jornalistas. Allegri dizia "Guelson", enquanto o defesa brasileiro tentava explicar, entre risos, que não se dizia "Guelson", mas "Gelson".

"Vamos disputar o jogo, a eliminatória e a fase de grupos palmo a palmo com a Juventus, mas não ponho de fora o Olympiacos."Jesus reconheceu ontem a importância do duelo com os italianos mas ainda assim não considera o encontro do Grupo D decisivo: "Face à vitória do Sporting em Atenas, se somarmos um resultado positivo aqui, acreditamos cada vez mais que poderemos passar a fase de grupos.Mas este não será um jogo determinante nem para a Juventus nem para o Sporting." O treinador não acredita numa má fase da ‘Vecchia Signora’ (perdeu na última jornada do campeonato com a Lázio). "O historial deles diz tudo e é preciso lembrar que nos últimos três anos foram à final da Champions duas vezes", disse.O técnico revelou que Coentrão e Doumbia estão aptos. "Se não acontecer nada de anormal [no treino de hoje] vão ser convocados", disse o técnico, que pediu um jogo igual ao que teve com o Benfica em 2014, quando empatou (0-0) em Turim e chegou à final da Liga Europa."Jesus é um treinador experiente. O Sporting, nos últimos 14 jogos, só perdeu um e foi frente ao Barcelona", disse Massimiliano Allegri, técnico da Juventus."Se ganharmos os jogos com o Sporting, estamos apurados. Se não, temos de ganhar ao Barcelona e Olympiacos."