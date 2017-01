Sporting volta a criticar arbitragem do dérbi com o Benfica

Em causa estão as alegadas faltas não assinaladas pelo árbitro Jorge Sousa por mãos de Pizzi e Nélson Semedo, que Octávio Machado entende serem casos "tão evidentes e visíveis"."Espanta-nos e merece-nos repúdio, porque as coisas são tão evidentes e visíveis. Todos os portugueses, não só os sportinguistas, viram. É como andar numa autoestrada em contramão e não o admitir", considerou o responsável do clube de Alvalade.Octávio Machado acrescentou que, se o CA pedir opinião à UEFA sobre os referidos lances "e se essa opinião for diferente [da do CA, que valida o juízo de Jorge Sousa], o Sporting exigirá "consequências desse facto"."Que cada um assuma as suas responsabilidades. A arbitragem precisa de viver num ambiente de tranquilidade. Algo tem de mudar. Tenho a certeza de que vai mudar", garantiu o dirigente.Octávio Machado insistiu que o dérbi lisboeta "deveria ter deixado o Sporting um ponto à frente e não a cinco pontos", continuando a apontar o título como o grande objetivo do clube, que seguem a oito pontos do 'rival' Benfica ao fim de 16 jornadas."Temos de continuar a pensar que podemos chegar ao título. É esse o nosso objetivo, sabendo que teremos muitos obstáculos pelo caminho", frisou.Para o dirigente, esta revolta tem de "fazer ouvir" a voz do Sporting "com mais força, dentro e fora do campo".Dos 35 clubes que integram as duas ligas profissionais, apenas não marcaram presença na reunião de quarta-feira o Nacional, da I Liga, Sporting da Covilhã, União da Madeira, Gil Vicente, Académico de Viseu e Vizela, todos da II Liga.O Benfica fez-se representar por Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, e Nuno Gomes, diretor do Caixa Futebol Campus, o FC Porto enviou João Pinto, adjunto do diretor para o futebol, e Jaime Teixeira, diretor de relações externas, enquanto o Sporting esteve representado por Bruno Mascarenhas, vogal do conselho diretivo, e João Lobão, assessor jurídico.