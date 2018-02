‘Sprint final’ para venda de direitos de transmissão dos jogos do Mundial da Rússia

RTP assume que ainda "decorrem negociações".

O prazo para a RTP vender mais pacotes dos jogos do Mundial de 2018 está quase a terminar (janela fecha na próxima semana) e, nesta fase, o grupo público assume que "ainda decorrem negociações", sem mencionar com que canais está a falar.

A empresa de rádio e televisão tem os direitos de transmissão dos 64 jogos do Mundial da Rússia, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, sendo que entretanto fechou um acordo com a SIC.

O canal de Carnaxide pagou cerca de 1,2 milhões de euros por um pacote de oito jogos da prova, incluindo um da seleção nacional, mais os resumos alargados de todas as partidas da competição.

Recorde-se que a RTP, no seu Plano de Investimentos para 2018, adiantava que teria custos estimados com a emissão do Mundial de 12,6 milhões de euros. O mesmo documento previa que o torneio gerasse proveitos comerciais na ordem dos 7 milhões de euros, o que significava um prejuízo de 5,6 milhões com a competição. O acordo com a SIC terá reduzido o impacto negativo para cerca de 4,4 milhões de euros.

Além dos jogos, sabe o CM, a RTP está ainda a negociar com outros operadores a venda dos direitos de transmissão de resumos alargados dos jogos do Mundial da Rússia.