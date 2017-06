Sub-21 de Portugal obrigados a golear e esperar pelas contas até sábado

revelou que a maior parte da comitiva nacional "já pegou algumas vezes na calculadora", mas que a maior parte "já desistiu", tantos que são os cenários possíveis.Certo é que seleção portuguesa de futebol de sub-21 precisa de vencer esta sexta-feira a Macedónia (19h45) e de marcar pelo menos quatro golos para poder sonhar ainda com a presença nas meias-finais do Europeu da categoria, que decorre na Polónia.Isto porque a Eslováquia, segunda no grupo A tem uma diferença de golos de 3 positivos, ao passo que Portugal tem um score de 3-3. A equipa de Leste, que já fez os seus três jogos, segue assim à frente de Portugal

Mas o confronto não é só com a Eslováquia. Só passa às meias-finais o melhor segundo classificado dos três grupos e na corrida estão também a Alemanha, a República Checa e Itália, do grupo C, que só jogam no sábado. Itália e República Checa têm os mesmos pontos (3) e o mesma diferença de golos de Portugal (3-3) A Alemanha lidera o grupo com 6 pontos e 6-0 de score. Ou seja, só no sábado se pode saber quem passa.Os critérios para o desempate são, por esta ordem, o número de pontos, diferença golos marcados e sofridos, golos marcado, disciplina (a favor de quem tem menos cartões mostrados) e ranking da Uefa no momento do sorteio.Caso Portugal consiga superar os eslovacos, terá ainda que aguardar pelo desfecho do grupo C, o qual tudo está ainda em aberto para três seleções: Alemanha, República Checa e Itália.