Suecos destroem bancada de televisão a comemorar apuramento para o Mundial

Festa dos nórdicos em Itália correu mal para o canal de televisão Eurosport.

Por J.C.M. | 14:42

The Sweden side crash Eurosport's pitch-side studio as they celebrate going to the World Cup! pic.twitter.com/x0BMN38fYK — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 13 de novembro de 2017

A noite desta segunda-feira no estádio de San Siro, em Milão, acabou em festa para a seleção da Suécia. O empate a zeros com a Itália (os suecos tinham ganho a primeira mão por 1-0) garantiu aos nórdicos a qualificação para o Mundial da Rússia, deixando os transalpinos fora da prova cimeira do futebol pela primeira vez em mais de 60 anos.Como seria de esperar, os jogadores suecos comemoraram efusivamente o feito no relvado. Mas o entusiasmo teve uma vítima colateral. A bancada que a Eurosport montou no relvado logo após o final do jogo foi invadida por uma turba de jogadores vestidos de amarelo e o resultado não foi brilhante. Um segurança ainda tentou conter os jogadores, mas a bancada do canal desportivo acabou destruída.A própria Eurosport partilhou o vídeo que mostra o momento do entusiasmo imparável dos suecos.