Casillas mantém Liga a ferver

O FC Porto continua mais sólido e, aos 59 minutos, só uma extraordinária estirada de Ederson arranca a bola dos pés de Soares, já isolado.



Na última meia hora, o Benfica volta ao domínio e só um extraordinário guarda-redes, como ainda é Casillas, garante o empate até final. Três grandes defesas do espanhol a remates de Jonas, por duas vezes, e Mitroglou garantem o empate que deixa a disputa pelo título viva e a passar pelo dérbi de Alvalade.



A entrada do Benfica, para a segunda parte, é estranha. A equipa parece pouco concentrada, muito aberta, apesar da vantagem, com Samaris sempre desfasado do local certo. Aos 49', Pizzi é traído pelo excesso de confiança na esquerda do meio-campo. Corona ganha a bola e dirige-a para a esquerda. Uma sucessão de remates na área do Benfica acaba com Lindelof a cabecear para o peito de Maxi, que, no coração da área, coloca no chão e remata sem hipóteses para Ederson.

Num extraordinário jogo, intenso e com grandes artistas, o maior mérito está nas balizas. Casillas parece talhado para jogar na Luz, nesta fase final da carreira; Ederson é já dos melhores do Mundo, mas ainda vai amadurecer. Próximo destes dois monstros de qualidade global, só Jonas. Em dia de 33º aniversário, o avançado brasileiro mostra enorme qualidade e ainda muita frescura física. É ele que, aos 5 minutos, arranca um penálti justo, por falta de Felipe. Dois minutos depois, Jonas bate o castigo para o meio da baliza, com Casillas a cair para a direita.Até aos 20 minutos, o domínio é do Benfica. A estratégia portista de colocar André André a travar Pizzi não colhe, é abandonada e a equipa começa a desenvolver bom futebol. O domínio passa para o FC Porto mas sem conseguir bater Ederson, que faz grande defesa, aos 36 minutos, num livre batido por Brahimi.O último sinal de perigo, do primeiro tempo, vem do Benfica, com Luisão a subir mais alto do que os seus dois marcadores, na resposta a livre de Pizzi, mas a cabecear por cima.