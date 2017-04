Super Dragão agride árbitro

Vídeo mostra jogador do Canelas a agredir árbitro





Após este incidente, o árbitro José Rodrigues deu por terminada a partida da 3ª jornada do apuramento de subida da Divisão Elite Pro-nacional da AF Porto. Acabou minutos mais tarde por ser transportado numa ambulância para o Hospital de S. João, no Porto, onde foi submetido a exames craniofaciais. O juiz portuense acabou por sair depois da unidade hospitalar portuense com o nariz fraturado em três sítios.Já o agressor, Marco ‘Orelhas’ – como também é conhecido na claque portista – foi identificado e hoje será presente ao Ministério Público.

Marco Gonçalves, elemento da claque Super Dragões e avançado do Canelas, agrediu ontem, violentamente, à joelhada o árbitro José Rodrigues, depois de ter visto vermelho (agressão a um adversário) aos 2’ no duelo entre os gaienses e o Rio Tinto, no campeonato distrital do Porto.O jogo, rodeado de fortes medidas de segurança, começou praticamente com este episódio bárbaro. Marco puxou o pescoço do juiz do Porto e desferiu-lhe uma joelhada que o atirou para o chão desamparado. A polícia entrou no relvado de imediato e afastou os intervenientes, entre os quais estava também Fernando Madureira, chefe da claque portista e capitão do Canelas.O árbitro, com o rosto ensanguentado, dirigiu-se a cambalear para o banco da equipa visitada para ser assistido, enquanto Marco Gonçalves, de 34 anos, foi imediatamente rodeado por agentes da PSP e retirado do relvado.