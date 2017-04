Super Dragões garantem que cântico não se vai repetir

Adeptos do FC Porto com faixas na bancada durante o jogo







A direção da claque 'Super Dragões' emitiu um comunicado onde garante que o cântico que foi dirigido ao Benfica no jogo de andebol entre FC Porto e águias na quarta-feira não se irá repetir.A principal claque portista explica na nota que a música se tratou de uma sátira sem quaisquer consequências, recordando que o grupo esteve e está solidário com a tragédia da ChapecoenseOs Super Dragões fecham o comunicado apelando "à união de todos os portistas" e pedindo que os adeptos "não se distraiam com manobras de diversão que apenas pretendem desviar o foco do principal objetivo".