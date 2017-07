Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Super Dragões usam códigos nos explosivos

Membro da claque apanhado ao telefone a encomendar “relógios”.

Por Tânia Laranjo e Liliana Rodrigues | 01:32

Foram apanhados nas escutas telefónicas. Vigiados e filmados a comprar material explosivo que faziam depois entrar no Estádio do Dragão. Os mandados de detenção emitidos no âmbito da operação Petardo - realizada pela Polícia Judiciária de Braga na última quinta-feira - revelam as conversas entre os fornecedores e os membros da principal claque do Futebol Clube do Porto. "Preciso de oito relógios iguais aos últimos", dizia Nélson Santos, do núcleo de Lousada dos Super Dragões, ao arguido Raul Marques.



Noutro contacto, o mesmo Nélson encomendou "quatro relógios bons" e "tubos de fumo vermelho". Nunca usava a palavra petardos, para não serem apanhados pela polícia, mas foram traídos pelo excesso de confiança. Trocavam dinheiro por artefactos pirotécnicos à porta do Dragão Caixa ou mesmo à entrada do estádio. Foram filmados pela Judiciária.



Além dos membros dos Super Dragões, as suspeitas recaem também sobre a claque do Sporting Clube de Braga. Os Ultra Red Boys foram mesmo alvo de buscas e alguns dos seus elementos foram apanhados nas escutas feitas pelas autoridades.



Os mandados falam, ainda, do envolvimento de um socorrista da Cruz Vermelha e de um bombeiro, que também compravam explosivos. O primeiro chamava-lhe "rebuçados dos grandes", o segundo pedia "100 batatas". Eram tudo códigos para tentar escapar às autoridades.