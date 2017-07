Superfinal mais perto de Portugal

Nazaré voltou a vibrar com vitória portuguesa sobre a Itália por 8-5.

Por Pedro Carreira | 10.07.17

pub

A seleção portuguesa de futebol de praia fechou ontem de forma perfeita a participação na segunda etapa da Liga Europeia, com uma vitória indiscutível sobre a Itália (8-5), garantindo a conquista do torneio.O Estádio do Viveiro (Nazaré, capacidade para 1600 pessoas) foi mais uma vez pequeno para todos aqueles que quiseram ver de perto Madjer e companhia.A vitória portuguesa foi construída com golos de Rui Coimbra (2), Zé Maria (2), Madjer, Alan, Ricardinho e Leo Martins. Foi o terceiro triunfo em três dias de prova por parte da seleção comandada por Mário Narciso, após os êxitos frente à França (10-5) e à Suíça (7-6, após prolongamento).Com os oito pontos conquistados nas areias da Nazaré, Portugal está agora a apenas um de garantir a presença na Superfinal, que se realiza em Itália entre 31 de agosto e 1 de setembro. A próxima etapa onde a equipa nacional participa é na Hungria (11 a 13 de agosto)."O apoio dos portugueses foi fundamental", disse Madjer, eleito o melhor jogador do torneio. Andrade recebeu o prémio de melhor guarda-redes.