Supertaça vai apoiar bombeiros de Figueiró dos Vinhos

Um euro de cada bilhete vendido para a partida entre o Benfica e o Vitória de Guimarães reverte para um fundo solidário.

15:25

A Supertaça, a disputar entre Benfica e Vitória de Guimarães, em 5 de agosto, em Aveiro, servirá para angariar fundos para os Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, anunciou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Segundo anunciou a FPF, por cada bilhete vendido um euro "reverterá a favor desta causa", com a federação, a Vodafone, patrocinadora do encontro, e os clubes envolvidos a doarem ainda verbas referentes aos acontecimentos durante o jogo.



As entidades vão doar cinco mil euros por cada golo marcado (excluindo grandes penalidades), 1500 por cada remate e canto, mil euros por cada recuperação de bola e 100 por cada ataque e cruzamento, valores que serão calculados mediante "o relatório oficial do jogo emitido pela FPF".



As verbas servirão para "a aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios", para "dotar os 'soldados da paz' com mais e melhores condições para exercerem a sua missão".



Os bilhetes para o encontro, que opõe o campeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, Benfica, ao finalista da Taça, o Vitória, serão colocados à venda na sexta-feira.