Supremo Tribunal Administrativo dá razão a Dyego Sousa

FPF suspendeu o avançado brasileiro por nove meses devido a uma agressão a um árbitro assistente num jogo particular.

Por Lusa | 17:47

O Supremo Tribunal Administrativo (STA) deu razão ao futebolista brasileiro Dyego Sousa, ao colocar a suspensão, que já cumpriu, em seis meses, revelou esta sexta-feira fonte do Sporting de Braga à agência Lusa.



Numa primeira instância, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu o avançado brasileiro por nove meses devido a uma agressão a um árbitro assistente num jogo particular, em julho de 2016, era então Dyego Sousa ainda jogador do Marítimo.



Após recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), a pena caiu para seis meses, mas o CD recorreu para o Tribunal Central Administrativo do Sul, que repôs a decisão inicial de nove meses.



O Sporting de Braga recorreu desta decisão, que teve efeitos suspensivos da anterior, e, após recurso final para o STA, este tribunal estabeleceu a pena de suspensão em seis meses (já cumprida).