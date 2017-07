Supremo Tribunal de França manda reavaliar processo a Benzema por chantagem

Defesa do futebolista francês considerava que o processo estava viciado.

11.07.17

O Supremo Tribunal de França aceitou esta terça-feira o recurso de Karim Benzema e ordenou que o processo ao futebolista francês por chantagem volte a ser examinado na sua totalidade.Segundo o advogado do avançado do Real Madrid, Sylvain Cornier, esta reavaliação deverá obrigar a que o processo de prolongue por mais seis meses.No recurso, a defesa de Benzema considerava que o processo estava viciado, particularmente pela intervenção de um polícia infiltrado com falsa identidade, que terá incitado os implicados a cometer a chantagem.Karim Benzema é o principal envolvido no processo que julga a chantagem sobre o também futebolista francês Mathieu Valbuena com um vídeo de cariz sexual.