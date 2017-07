Surfista português bateu John John Florence, esta quarta-feira.

É um triunfo histórico para o surf português: Frederico Morais atingiu as meias finais do Corona Open J-Bay, na etapa sul-africana do Mundial de Surf, ao eliminar John John Florence, esta quarta-feira.



Recorde-se que John John Florence é, atualmente, detentor do título mundial.

O surfista português conseguiu somar 19.77 pontos durante a sua prova, enquanto que o norte-americano não foi além dos 18.67 pontos.