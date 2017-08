Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Susana Costa e Patrícia Mamona na final do triplo salto

Portuguesas garantiram este sábado a presença na final com a terceira e quarta melhores marcas da qualificação, respetivamente.

Por Lusa | 12:33

As portuguesas Susana Costa e Patrícia Mamona garantiram este sábado presenças na final do triplo salto dos Mundiais de atletismo, em Londres, com a terceira e quarta melhores marcas da qualificação, respetivamente.



Susana Costa conseguiu 14,35 metros, na terceira tentativa, batendo o seu recorde pessoal, que era de 14,09.



Também Patrícia Mamona, sexta classificada nos Jogos Olímpicos Rio2016, se qualificou para a final, agendada para segunda-feira, com um salto de 14,29 metros.



A cazaque Olga Rypakova obteve a melhor marca da qualificação, com 14,57, seguida da venezuelana Yulimar Rojas, que conseguiu a segunda melhor marca (14,52).