Leia as mensagens trocadas com dirigentes do Benfica





Suspeitas de corrupção e tráfico de influências no futebol Nuno Cabral sem rasto

Nuno Cabral, 39 anos, é ex-árbitro da AF Vila Real e ex-delegado da Liga. Ontem apagou a sua conta no Facebook e manteve-se incontactável.



Benfica pede uma investigação rápida

O Benfica quer uma investigação aprofundada e feita com rapidez, apurou o CM junto de fonte oficial das águias. O clube da Luz entende que houve acesso indevido e divulgação de material roubado e falseado.



"Desviar atenções do descalabro"

O emblema da Luz não reagiu ontem de forma oficial à denúncia dos mails mas fez saber, através de fonte autorizada, que "tudo isto serve para desviar atenções do descalabro financeiro do FC Porto".



Ação contra Pinto da Costa

O Benfica vai avançar com processos-crime contra Pinto da Costa, a administração da SAD do FC Porto, o Porto Canal e os elementos presentes no programa ‘Universo Porto da Bancada’ em que foram feitas as denúncias dos emails, apurou o Correio da Manhã.



PORMENORES

PGR: "Nada a acrescentar"

O CM tentou obter esclarecimentos sobre possíveis diligências por parte da Procuradoria- -Geral da República. A resposta obtida foi curta: "Nada temos a acrescentar."



Investigação em causa

A inatividade revelada por parte das autoridades competentes pode trazer diversos entraves a futuras investigações.



Provas perdidas?

Com o anúncio público da abertura do inquérito feito por parte do DCIAP, alguma prova pode ter sido perdida, já que não foi feita qualquer busca junto dos potenciais intervenientes.



O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol enviou ontem para a Comissão de Instrutores (CI) da Liga as notícias dos media sobre os novos dados apresentados pelo diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, no canal do clube, na terça-feira à noite, sobre os emails que envolvem o Benfica na arbitragem.O inquérito, que tinha sido aberto na semana passada pelo CD, após a revelação dos primeiros emails, a maioria trocada entre Pedro Guerra, diretor da BTV, e o ex-árbitro Adão Mendes, visa apurar, segundo fonte federativa, se existem elementos de prova suficiente que possibilitem uma acusação por corrupção desportiva e/ou tráfico de influências (no regulamento disciplinar da Liga esta infração denomina-se "exercício e abuso de influência").Cabe agora à CI fazer o inquérito. Da conclusão desse inquérito podem resultar duas propostas ao CD: arquivamento ou conversão em processo disciplinar. Se o CD concordar com a proposta do processo disciplinar, o caso volta ao órgão liderado por Cláudia Viana para seguir os seus trâmites. Após a conclusão do processo disciplinar, a CI ou faz uma proposta de acusação ou de arquivamento. A última decisão, contudo, cabe sempre ao CD, que é presidido por José Manuel Meirim.