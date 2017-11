Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspensão de canoísta ucraniano vale medalha de ouro a quarteto português

Igor Trunov foi desclassificado por acusar positivo num controlo antidoping.

11:34

O ucraniano Igor Trunov foi suspenso por quatro anos por ter acusado positivo num controlo antidoping realizado durante a segunda Taça do Mundo, em Montemor-o-Velho, anunciou esta quarta-feira a Federação Internacional de Canoagem.



Trunov foi desclassificado e terá de devolver as medalhas conquistadas na competição, entre as quais a de ouro na prova de K4 500 metros, que deverá ser atribuída ao quarteto português, composto por Emanuel Silva, David Varela, João Ribeiro e David Fernandes, segundo classificado na final.



O atleta ucraniano, que acusou níveis de testosterona acima dos limites admitidos, foi também desapossado da medalha de prata na prova de K1 200 metros e de ouro em K2 500 metros, bem como a de bronze que conquistou em K2 500 metros na segunda prova da Taça do Mundo, em Szeged (Hungria).



O presidente do organismo regulador da modalidade a nível mundial, o espanhol José Perurena, alertou para a necessidade de "tomar medidas enérgicas" no combate ao doping, razão pela qual foi "decidido aplicar a moldura penal máxima" a Trunov.