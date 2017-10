Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Svilar pressiona Júlio César

Belga impressionou na Taça de Portugal e pode manter lugar no onze no duelo com o Man. United.

Por António M. Pereira e João Pedro Óca | 11:36

Mile Svilar pode manter a titularidade na baliza do Benfica no jogo com o Manchester United, para a Liga dos Campeões, na quarta-feira. O guarda-redes deixou excelentes indicações na estreia frente ao Olhanense, no sábado, e faz frente a Júlio César pelo estatuto de nº 1 da baliza das águias nos próximos jogos, apurou o Correio da Manhã.



O brasileiro falhou o duelo da Taça, com uma lombalgia, e apesar de ser recuperável clinicamente para o encontro na Luz, tem a titularidade em risco face ao crescimento exponencial de Svilar. As limitações físicas evidenciadas por Júlio César nos últimos dias podem, assim, acelerar a aposta no jovem.



O belga, de 18 anos, tem impressionado a equipa técnica nos treinos, desde que chegou à Luz no final de agosto, e comprovou a qualidade que já lhe era reconhecida em competição.



Os responsáveis dos encarnados ficaram muito satisfeitos com prestação do jovem no Algarve e acreditam que está preparado para, a breve trecho, ser lançado em desafios mais exigentes, quer no campeonato, quer na Liga dos Campeões.



Sinal de desespero de Vieira

A imagem de Luís Filipe Vieira, captada nos minutos finais do Olhanense-Benfica, não deixou ninguém indiferente.



Depois de um lance de perigo dos algarvios, o presidente das águias levou as mãos às cabeça e não escondeu o desespero com o facto de a equipa ter a vitória em risco diante de um adversário do Campeonato de Portugal.



A espaços, os adeptos assobiaram a equipa, mas no fim aplaudiram os jogadores pelo apuramento. Ainda assim, como disse Rui Vitória, há muito para melhorar.