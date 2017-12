Benfica empata e complica contas da Taça da Liga

74' - Substituição no Portimonense: sai Tabata, entra Japa.







69' - Substituição no Portimonense: sai Wellington, entra Agbenyenu.



67' - Diogo Gonçalves tenta o balão, mas a bola sai por cima da baliza do Portimonense.



66' - Cartão amarelo para Inácio.



63' - Substituições no Benfica: saem Zivkovic e Samaris, entra K. Parks e Diogo Gonçalves.





55' - Tabata tenta o remate, mas a bola sai por cima.



50' - O jogo está com muito mais ritmo ao início desta segunda parte. Muitos ataques e contraataques de parte a parte. Canto agora para o Benfica.



48' - O Portimonense corre atrás do prejuízo. Canto para a equipa visitante.



47' - Golo do Portimonense! Pires reduz nos primeiros momentos da segunda parte.







46' - Recomeça a partida da Taça da Liga.



45' - Intervalo no Estádio da Luz. Benfica vence por 2-0 o Portimonense.



43' - Substituição no Portimonense. Paulinho sai lesionado e entra Fabrício Paraíba para o seu lugar.



41' - Partida interrompida para assistência a Paulinho.



38' - Cartão amarelo para Oriol Rosell.



35' - Grande defesa do guarda-redes do Benfica, a sacudir a bola para a frente. Portimonense insiste, mas a sorte não estava do seu lado.



33' - Golo do Benfica! Lisandro López marca o segundo para a equipa da casa na sequência de um canto.







28' - Lisandro Lopez trava o golo da igualdade, após grande cruzamento de Paulinho. Cantpo para o Portimonense.



25' - Mais uma oportunidade desperdiçada pelas Águias. Salvio, na cara do golo, falha o remate.



19' - Fora de jogo assinalado aos encarnados. Livre para a equipa treinada por Vítor Oliveira.



17' - Livre para o Benfica.



11' - Pizzi não consegue bater o guarda-redes do Portimonense. Grande oportunidade para fazer o segundo do Benfica após um passe de Jonas que já era meio golo.



08' - Equipa benfiquista alivia. Canto para a equipa visitante.



07' - Livre a favor do Portimonense.



01' - Golo do Benfica! Jonas aponta o primeiro tento da noite ao primeiro minuto do jogo.







01' - Pontapé de partida na Luz.



Já é conhecido o onze do Benfica para o jogo desta quarta-feira contra o Portimonense, a contar para a Taça da Liga.



Benfica

Svilar; André Almeida, Lisandro, Rúben Dias e Grimaldo; Samaris, Pizzi, Salvio, Krovinovic e Zivkovic; Jonas.



Suplentes:

Varela, Seferovis, Cervi, Jardel, Keaton, Diogo Gonçalves e João Carvalho.



A destacar os regressos que Rui Vitória promove, com Svilar, Rúben Dias e Zivkovic no onze inicial.



Quanto ao Portimonense, os algrvios apresentam a seguinte equipa:

Leo; Manafa, Jadson, Felipe e Inácio; Paulinho, Uri e Pedro Sá; Tabata, Pires e Wellington.



Suplentes:

Carlos, Lucas, Ryuki, Dener, Ewerton, Lumor e Fabrício.



As duas equipas vêm de jogos bem diferentes na I Liga. Se o Benfica goleou tranquilamente o Tondela, fora do seu reduto, por 5-1, o Portimonense perdeu por 2-0 em Alvalade, num jogo em que os leões desperdiçaram uma mão cheia de oportunidades flagrantes.



Vítor Oliveira introduziu várias alterações na sua equipa base para esta partida. De lembrar que o Benfica empatou o primeiro jogo nesta competição - 1-1 contra o Sporting de Braga, em casa. O Portimonense perdeu em casa com o Setúbal por 2-1.



Os sadinos lideram o grupo A, com 3 pontos, e recebem o Braga na sexta-feira.



90' - Final da partida. Benfica empata com o Portimonense depois de ter estado a vencer por 2-0. Equipa complica, assim, as contas da Taça da Liga.Livre para o Portimonense, afastado sem problemas.Tento do empate apontado por Jadson. Ouvem-se assobios na Luz.Mão na bola. Livre para o Portimonense.: sai Pizzi, entra Seferovic.O empate escapou ao Portimonense por pouco, graças a falha de Svilar mal aproveitada.