Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Svilar traído pelas costas

Jovem guarda-redes belga defendeu uma grande penalidade de Martial, mas acabou por fazer um autogolo.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Quatro jogos. Quatro derrotas. É este o saldo do Benfica na Liga dos Campeões depois de ontem ter perdido por 2-0 com o Manchester United. Um jogo em que Svilar fez um autogolo, o segundo nos dois encontros com a equipa de José Mourinho.



A lesão de Filipe Augusto obrigou Rui Vitória a recorrer a Samaris. Mas o arranque do jogo até nem correu mal. Foi um Benfica descomplexado o que entrou no teatro dos sonhos. Encarou o Man. United olhos nos olhos. No entanto, Douglas, sem ritmo, viu-se obrigado a cometer uma grande penalidade sobre Martial (13’). O francês foi chamado a converter o castigo, mas Svilar defendeu.



Um tónico para a equipa de Rui Vitória. Pouco depois foi outro jovem a brilhar. Diogo Gonçalves viu De Gea negar-lhe um golo. O primeiro, pois na segunda parte o jovem do Benfica voltou a fazer brilhar o guarda-redes espanhol.



O golo do Manchester United surgiu num remate de Matic já ao cair do pano da primeira parte. Uma bomba de fora da área que embateu no poste e no ressalto bateu nas costas de Svilar, entrando na baliza. Uma traição, pois o jovem guarda-redes estava a transmitir confiança.



Na segunda metade, o Benfica não desarmou. Jiménez intercetou uma bola e ainda rematou ao poste.



Contudo, Mourinho fez entrar Rashford e este fez estragos. Um slalom pela defesa encarnada só foi travado em falta por Samaris. Na marcação do penálti, já sem Martial em campo, foi chamado Blind, que não perdoou, fazendo o 2-0.



Com um golo marcado e dez sofridos em quatro jogos, as contas do apuramento do Benfica para os oitavos de final estão complicadas. Complicadíssimas.



Só a derrota do Basileia com o CSKA manteve a acesa a esperança. Mas obriga a ganhar os próximos dois jogos (CSKA em Moscovo e Basileia na Luz). Contudo, estes seis pontos podem não ser suficientes até para chegar... à Liga Europa (terceiro lugar no grupo).



ANÁLISE

Jovens benfiquistas

Svilar, Rúben Dias e Diogo Gonçalves não se intimidaram a jogar no teatro dos sonhos. Svilar mostrou qualidade, Rúben anulou Martial e Diogo deu muito trabalho a De Gea.



Benfica na Champions

O ataque do Benfica até se pode queixar de falta de sorte, mas a verdade é que um golo marcado e dez sofridos nesta edição da Liga dos Campeões é demasiado mau.



Derrube a Pizzi

O juiz lituano esteve bem nos dois penáltis assinalados contra o Benfica. Svilar saiu da linha de golo quando defendeu a grande penalidade a Martial. Bailly (12’) derrubou Pizzi para penálti.



"Podemos ganhar os outros jogos"

Rui Vitória não atira a toalha ao chão e até ser matematicamente possível vai acreditar no apuramento. "Há seis pontos em disputa e temos capacidade para ganhar os outros dois jogos que faltam [CSKA e Basileia]. A situação não é fácil, mas vamos continuar a fazer pela vida porque temos a porta aberta para duas competições: Champions e Liga Europa", disse o treinador do Benfica que, apesar da derrota, retirou muitas ilações positivas do encontro.



"Mostrámos personalidade, consistência e a única diferença no jogo é que eles marcaram e nós não. Acaba por ser um resultado frustrante, sobretudo pela forma como sofremos os golos. Sofremos sempre de uma forma esquisita", vincou.



O técnico garantiu ainda que voltaria a utilizar a mesma estratégia, com três médios e sem Jonas, o melhor marcador da equipa, e reservou um comentário para a exibição de Douglas: "Esteve muito tempo parado, tem aspetos a melhorar, como todos, mas mostrou capacidade para integrar o ataque".



Mourinho quer ‘ajudar’ águias a qualificarem-se

"Se o Benfica puder beneficiar disso [vitórias dos ‘red devils’ nos dois últimos jogos] e qualificar-se com seis pontos, ótimo. Se for para a Liga Europa, ótimo também. Seria uma pena que não conseguisse nada mais do que o quarto lugar", disse Mourinho que voltou a reafirmar que o Benfica "é mais forte que o CSKA de Moscovo e o Basileia".



"O Benfica esteve bem, forte, obrigou-me a mexer, a ir à procura de uma equipa mais compacta, sólida e forte do ponto de vista defensivo, capaz de pressionar mais", salientou.



O Manchester United ainda não tem a qualificação automática para os oitavos de final. Por isso Mourinho quer "ganhar os próximos dois jogos e tentar uma coisa bonita, que é ganhar os seis jogos e fazer 18 pontos".