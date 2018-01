Taça da Liga de Futsal em direto na CMTV

Jogos do Sporting-Unidos Pinheirense e Benfica-Belenenses esta quinta-feira, em exclusivo.

Oito equipas, sete jogos e muita emoção. São estes os ingredientes para a terceira edição da Taça da Liga de Futsal, que decorre em Sines.

O Sporting, vencedor da prova nas últimas duas épocas, entra em campo diante do Unidos Pinheirense nos quartos de final. O pontapé de saída está marcado para as 14h30 desta quinta-feira. Pouco depois, às 17h00 é a vez de o Benfica defrontar o Belenenses por um lugar nas meias finais. Os dois jogos serão transmitidos em direito e em exclusivo pela CMTV. Os restantes encontros dos quartos de final colocam frente a frente o Fundão e o Futsal Azeméis. Já o Sporting de Braga defronta o Modicus.



Sporting e o Benfica partem como os favoritos à conquista do troféu e com a possibilidade de se encontrarem na final a realizar este domingo, mas ainda nada está decidido. Os jogos das meias finais da competição estão marcados para a tarde de sábado.

A CMTV vai transmitir a Taça da Liga de Futsal que arranca esta quinta-feira em Sines. A competição, que reúne as melhores equipas do país, dura até ao próximo domingo.