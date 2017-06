Talisca dá 25 milhões às águias

O Besiktas tinha uma opção de compra no valor de 25 milhões de euros, mas sempre fez saber que não teria capacidade financeira para adquirir o passe do jogador de 23 anos, que tinha mais um ano de empréstimo.



A imprensa inglesa fez eco dessas notícias e adiantou com a possibilidade de o negócio avançar nas próximas horas. O jornal Daily Star destaca a capacidade de remate do jogador que o Benfica foi contratar ao Bahia em 2014.O Besiktas tinha uma opção de compra no valor de 25 milhões de euros, mas sempre fez saber que não teria capacidade financeira para adquirir o passe do jogador de 23 anos, que tinha mais um ano de empréstimo.José Mourinho é um profundo conhecedor das qualidades de Anderson Talisca. Já depois de ter sido contratado pelas águias o português disse ter tentado contratar Talisca, na altura para o Chelsea.

Anderson Talisca pode estar muito perto de assinar contrato com os ingleses do Manchester United, o que pode permitir ao Benfica um encaixe de 25 milhões de euros.Os rumores sobre uma possível saída do médio brasileiro do Besiktas (esteve emprestado pelas águias aos turcos na última época) ganharam força quando o próprio deu a conhecer o interesse de José Mourinho na sua contratação.Na terça-feira, o jornal turco AMK avançou que os ingleses já terão assegurado a contratação do médio-ofensivo brasileiro junto do Benfica.