Talisca e Ola John rendem fortuna ao Benfica

Chineses querem levar o brasileiro por 30 milhões e as águias querem incluir o extremo holandês por mais 10 milhões de euros.

Por António M. Pereira | 09:51

O Benfica quer 40 milhões de euros por Talisca e Ola John, apurou o CM. O negócio com os chineses do Changchun Yatai está preso por detalhes e deve mesmo avançar nos próximos dias. Isto apesar de o clube chinês querer o holandês por empréstimo e não a título definitivo, que é a pretensão encarnada.



Um emissário do Yatai está em Lisboa há alguns dias para desbloquear o negócio com o Benfica, que depois terá que resolver o facto de Talisca ter contrato, até junho, com o Besiktas.



Os turcos pagaram quatro milhões pelo empréstimo do brasileiro e querem um valor a rondar os cinco milhões para o libertarem no imediato.



Ola John, do Benfica, está a treinar no Seixal desde o início da época. As águias querem cerca de 10 milhões pelo extremo e libertarem-se do avultado encargo com os salários (2 milhões/anuais).



Talisca deve assim render cerca de 30 milhões de euros às águias. O mercado na China encerra no final do próximo mês de fevereiro.



West Ham oficializa João Mário

João Mário foi esta sexta-feira apresentado no West Ham. O ex-jogador do Sporting vai reforçar a equipa orientada pelo escocês David Moyes, depois da cedência do Inter de Milão até ao final da época.



"Estou entusiasmado por jogar na Premier League" disse o médio, de 25 anos. O internacional português junta-se agora ao colega de Seleção José Fonte nos ‘hammers’, emblema que atualmente ocupa o 11º lugar da Liga inglesa de futebol.