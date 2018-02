Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Talisca rasga contrato que dava milhões ao Benfica

Águias chegaram a acordo com o Changchun Yatai mas o brasileiro recusou.

Talisca impediu que o Benfica encaixasse 40 milhões de euros oriundos do Changchun Yatai. Ao que o CM apurou, o médio emprestado ao Besiktas rejeitou a mudança, depois de os encarnados terem chegado a acordo com o clube chinês quanto aos valores do negócio no qual se incluía ainda Ola John.



Tal como o CM noticiou no final de janeiro, um emissário do Changchun Yatai esteve em Lisboa para desbloquear a transferência com o Benfica. Na altura, os responsáveis das águias foram intransigentes e pediram 40 milhões pela venda dos dois jogadores, mas a resposta do clube chinês não foi imediata, até porque teria de suportar os cinco milhões que o Besiktas pedia para libertar Talisca.



Porém, nos últimos dias, registaram-se avanços nas negociações e, quando os chineses estavam dispostos a avançar com o valor pedido pelo Benfica, o brasileiro recusou sair. O médio de 24 anos está empenhado em vingar na Europa e chegar ao ‘escrete’ e sente que uma eventual mudança para a China (o mercado fecha no final do mês) iria ser prejudicial para a carreira.



Este seria um autêntico negócio da China para o Benfica, que iria aproveitar a oportunidade para encaixar 10 milhões de euros com a venda de Ola John, extremo que não conta para Rui Vitória e está treinar com a equipa B. O holandês ganha dois milhões por ano.



Jonas quer marcar 42 golos

Jonas, avançado do Benfica, quer atingir a marca dos 42 golos esta época, igualando o melhor registo da sua carreira, ao serviço do Grémio, em 2010. "O Benfica está apenas no campeonato. Faltam 13 jogos e estou com 28 golos. Gostava de manter a média para, quem sabe, passar esses números", disse o brasileiro ao site ‘globoesporte’.



O jogador lamenta a participação das águias na Liga dos Campeões esta temporada. "Foi a minha maior deceção no Benfica porque, nos anos anteriores, fizemos boas campanhas."