“Também podemos chegar a um grande título”, diz Jorge Braz

"Será difícil haver mais Ricardinhos"



- Como é treinar o melhor jogador do Mundo?

- É fácil, porque é um exemplo. É o melhor graças ao trabalho e à ambição que tem. Dedica-se a tudo, o que é importante no desenvolvimento de um jogador.



– A Seleção depende do Ricardinho?

– Não é dependência, é normal que ele traga algo mais. Quando o Ricardo não está, a equipa funciona e há também momentos fantásticos do Miguel Ângelo, do Fábio Cecílio, do Bruno Coelho e agora do Márcio.



– Os mais novos podem ser os próximos Ricardinhos?

– É difícil [risos]! Com 17 anos, ele já estava na Seleção principal. Hoje tem uma influência importante e extremamente responsável, tem consciência do papel dele.







Perfil:

JORGE GOMES BRAZ nasceu a 25 de agosto de 1972 (44 anos), em Edmonton, no Canadá. Enquanto atleta, fez a formação no futebol como guarda-redes do Desportivo de Chaves. Jogou depois futsal, também na posição de guarda-redes. Em 1997, começou o percurso como treinador, na Universidade do Minho.





Chegou à seleção nacional em 2006, enquanto treinador adjunto de Orlando Duarte. Em 2010, assumiu o cargo de selecionador nacional. Conduziu Portugal em três Europeus (Croácia 2012, Bélgica 2014 e Sérvia 2016) e dois Mundiais (Tailândia 2012 e Colômbia 2016). A melhor participação foi o 4º lugar no Campeonato do Mundo do ano passado.

– Terá sempre momentos de algum sacrifício, pela qualidade dos adversários, pelo local onde vai ser, mas espero não chegar ao último jogo dessa forma. Queremos claramente vencer os três jogos, vencer o grupo e carimbar o passaporte para a Eslovénia.– Sem dúvida! Temos de saber conviver com isso e acho que é um indicador extremamente positivo. Sermos favoritos e sermos terceiros do ranking europeu é algo que tem de ser visto como uma vantagem. Nós, portugueses, temos a tendência de ir buscar o que é mais negativo. Complicado seria se fossemos vigésimos do ranking ou se não apresentássemos a qualidade que muitas vezes já evidenciámos.– Vão ser três jogos diferentes. A Letónia é o primeiro e é uma equipa que tem evoluído imenso. Conheço muito bem o clube que tem sido campeão, o Nikars, treinado pelo Orlando Duarte…- Por um lado é vantagem, porque já os conheço, mas por outro é uma desvantagem. Já disse ao Orlando: ‘Estás a colocá-los num patamar em que cada vez nos vão criar mais dificuldades!’ Depois a Finlândia tem qualidade em termos de organização de jogo, tem um excelente treinador, o Mico Martic, uma referência do futsal mundial. A Roménia já conhecemos, é uma equipa extremamente experiente. Certamente que eles estão mais preocupados connosco.- É uma competição amadora, quer queiramos, quer não. Tem duas equipas profissionais [Benfica e Sporting] e outras que tentam aproximar-se. Se isso tem alguma influência na evolução dos jogadores mais jovens? Tem. A Federação tem feito tudo para minimizar isso com as seleções jovens.- O Sporting tem uma equipa fortíssima. O Nuno Dias tem feito um trabalho fabuloso. Será uma final four de nível altíssimo, mas o Sporting pode trazer mais um título para Portugal.- É reconhecidamente o grande candidato a vencer. Vamos ver se o Benfica, o Sp. Braga, o Fundão ou o Modicus, que está a fazer uma época fabulosa, ainda vão chatear o Sporting.