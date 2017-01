Telma Monteiro operada ao ombro esquerdo

Telma Monteiro já tinha sido operada em fevereiro do ano passado ao ligamento lateral interno do joelho esquerdo, tendo cumprido uma paragem de três meses.



A judoca portuguesa conquistou a medalha de bronze na categoria de -57kg dos Jogos Olímpicos Rio2016, ao bater a romena Corina Caprioriu por yuko, selando a 24.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos.Telma Monteiro já tinha sido operada em fevereiro do ano passado ao ligamento lateral interno do joelho esquerdo, tendo cumprido uma paragem de três meses.

Telma Monteiro, a judoca portuguesa mais medalhada de sempre, foi hoje submetida a uma intervenção cirúrgica ao ombro esquerdo, estando prevista uma paragem de até seis meses, informou hoje o Benfica."Após uma intervenção mais convencional, os responsáveis clínicos que têm seguido a situação da atleta decidiram avançar para a artroscopia ao ombro lesionado no decorrer do combate que levou Telma Monteiro a conquistar a medalha de bronze no Rio2016", pode ler-se em comunicado.O clube da Luz adianta que a operação "foi bem sucedida" e que Telma Monteiro "estará fora dos tatamis por um período que poderá chegar a seis meses".