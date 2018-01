Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Temos o sonho de levar a Taça”, afirma José Couceiro

Ambição no máximo, apesar de os recursos serem diferentes.

José Couceiro não faz vénias ao Sporting. Assume que há desigualdade no valor dos plantéis, mas sobra ambição ao V. Setúbal, que já mostrou, na prova, aquilo que pode fazer.



"Quando se chega a esta fase, num jogo decisivo, sendo a equipa mais ou menos poderosa, todos sonham em vencer. Nós temos esse sonho de vencer a Taça da Liga. O objetivo é comum, mesmo com recursos diferentes", salientou o técnico.



"Estamos há sete jogos sem perder. Somámos sete pontos num grupo com Benfica, Sp. Braga e Portimonense, e quem tem este percurso só pode ter um objetivo: fazer tudo para ganhar", sublinhou.



José Couceiro não olha para o empate e diz que "não há treinador que entre a pensar que vai levar o 0-0 até ao fim". Apesar disso, não tem medo dos penáltis ou de Rui Patrício. "No ano passado, o nosso guarda-redes Pedro Trigueira defendeu um penálti e a recarga do Adrien Silva", recordou.



Aliás, desafiado a escolher um jogador que retiraria ao Sporting, optou por Bruno Fernandes, embora Bas Dost dê "muito trabalho".



Adeptos sadinos apoiam equipa

Algumas dezenas de adeptos do V. Setúbal deram ontem de manhã apoio à comitiva sadina na saída do Estádio do Bonfim rumo a Braga.



Muitos deles vão viajar hoje rumo ao Norte para assistir ao jogo que pode valer para o clube a conquista da segunda Taça da Liga.



Taça da Liga em Braga até 2020

Pedro Proença, presidente da Liga, e Ricardo Rio, presidente da Câmara Municipal de Braga, tornaram ontem oficial a manutenção da final four da Taça da Liga em Braga até 2020.



Hoje acontece, portanto, a primeira de três finais da competição. Braga é a Cidade Europeia do Desporto.