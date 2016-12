Tenista Ana Ivanovic anuncia o final da carreira

"Fui número um do 'ranking' mundial e venci Roland Garros em 2008, feitos que nunca pensei que fosse capaz de alcançar. Ganhei 15 títulos e joguei em três finais do 'Grand Slam', jogos que vou recordar para sempre", disse.Ivanovic liderou o 'ranking' WTA durante 12 semanas em 2008.O último encontro da tenista sérvia foi no US Open, em setembro, quando foi eliminada na primeira ronda. Na altura, Ivanovic anunciou não iria atuar mais até final do ano devido a problemas num pulso e também num pé.