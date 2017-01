Tenista júnior português na final do Open da Austrália

No quadro de singulares, em que era sexto pré-designado, Duarte Vale foi eliminado nos oitavos de final pelo cipriota Menelaos Efstathiou, por 6-7 (2-7), 6-4, 6-4, depois de um longo encontro de duas horas e 31 minutos.



Na final, Vale e Reynolds vão discutir o título com Yu Hsiou Hsu, de Taiwan, e o chinês Lingxi Zhao, que formam a quarta dupla mais cotada em prova.No quadro de singulares, em que era sexto pré-designado, Duarte Vale foi eliminado nos oitavos de final pelo cipriota Menelaos Efstathiou, por 6-7 (2-7), 6-4, 6-4, depois de um longo encontro de duas horas e 31 minutos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O tenista Duarte Vale afirmou hoje que chegar à final de pares de juniores no Open da Austrália é um enorme orgulho, sobretudo por levar tão longe as cores portuguesas no primeiro torneio do Grand Slam do ano."Acho que o melhor disto tudo é mesmo poder pôr as cores de Portugal na final, é um orgulho enorme, o maior que já senti. E em segundo lugar, o nome da minha família, que sempre me apoiou. Tem sido uma semana de sonho, e vou fazer o possível para fechar com chave de ouro, juntamente com o meu parceiro", disse Duarte Vale ao site especializado Bola Amarela.O português de 18 anos e o neozelandês Finn Reynolds qualificaram-se para a final ao derrotarem nas meias-finais o par formado pelo japonês Toru Horie e o chinês Yibing Wu, primeiros cabeças de série, por 7-6 (9-7) e 7-6 (7-3), em uma hora e 14 minutos.