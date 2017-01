Tentam subornar árbitro com vinho e 150 euros

Já Nuno Silva, vice-presidente do Gens Sport Clube, contactado pela mesma publicação, preferiu não comentar o caso.







Para o presidente do ARC São Lourenço do Douro, António Monteiro, não restam dúvidas. "Era para subornar o árbitro. Não tenho dúvidas", acusa o dirigente que diz que já outros presidentes de clubes se tinham queixado de arbitragens, em declarações a um jornal nacional.Já Nuno Silva, vice-presidente do Gens Sport Clube, contactado pela mesma publicação, preferiu não comentar o caso.

José Moreira, um árbrito de 37 anos, encontrou três caixas de vinho e um envelope com notas no valor de 150 euros no balneário do Gens Sport Clube de Gondomar, antes de um jogo entre essa mesma equipa e o ARC São Lourenço do Douro, de Marco de Canaveses, a contar para a 1ª Divisão Distrital, série 2, de Seniores da Associação de Futebol do Porto (AFP).O caso foi denunciado e já está a ser investigado pelo Ministério Público, bem como a ser alvo de um inquérito na AFP, segundo revela a imprensa nacional.José Moreira, o árbitro escolhido para dirigir a partida, recorda que quando chegou ao Parque Desportivo de Gens e entrou nos balneários e se deparou com as caixas e o envelope optou por não lhes tocar. "Saí para fazer a vistoria ao campo e quando regressei ao balneário a GNR já tinha chegado. Foi então que na presença dos delegados das duas equipas, informei a GNR da existência daqueles objetos", assume.