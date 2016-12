Tévez ganha 80 milhões

A outra grande equipa de Xangai, o Shanghai SIPG, é treinada pelo português André Villas-Boas e protagonizou este mês a transferência mais cara de sempre para a China, ao pagar 61 milhões de euros pelo brasileiro Óscar (ex-Chelsea).



Mas as grandes somas não se vão ficar por aqui. Há quem tenha sondado, por exemplo, Lionel Messi com um ordenado de 100 milhões... por ano.



O Shenhua é orientado pelo uruguaio Gus Poyet, que substituiu no mês passado o espanhol Gregorio Manzano, afastado após terminar o campeonato em quarto lugar. O grupo imobiliário chinês Greenland é o acionista maioritário do clube. Em comunicado, o Shenhua disse esperar que Tévez ajude a vencer a Superliga chinesa e a Liga dos Campeões da Ásia.A outra grande equipa de Xangai, o Shanghai SIPG, é treinada pelo português André Villas-Boas e protagonizou este mês a transferência mais cara de sempre para a China, ao pagar 61 milhões de euros pelo brasileiro Óscar (ex-Chelsea).Mas as grandes somas não se vão ficar por aqui. Há quem tenha sondado, por exemplo, Lionel Messi com um ordenado de 100 milhões... por ano.

O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

O argentino Carlos Tévez tornou-se esta quinta-feira no futebolista mais bem pago do Mundo ao assinar um contrato de dois anos de 80 milhões de euros pelos chineses do Shanghai Shenhua. O valor foi avançado pela imprensa oficial chinesa, que escreve ainda que os argentinos do Boca Juniors receberam 10,5 milhões para libertar o jogador.Tevez (de 32 anos) vai ganhar qualquer coisa como 717 mil euros por semana (quase 3 milhões por mês). O avançado supera assim o compatriota Lavezzi, que até então ocupava o topo da lista com um saldo semanal de 580 mil euros no Hebei China Fortune.Em comparação com os melhores jogadores da Europa, Tévez vai ganhar mais 232 mil euros semanais do que o Bola de Ouro Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e mais 342 mil que Lionel Messi (Barcelona).