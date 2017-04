Tiago Monteiro conquista 'pole' em Marraquexe

"Estando na 'pole' não posso ambicionar outro resultado. Seria o fim de semana perfeito. Para a outra corrida espero recuperar lugares sabendo que nesta pista as ultrapassagens não são tarefa fácil. Conseguir o maior número de pontos é o mais importante. Estou muito confiante", avançou.



O campeonato é composto por 10 etapas e a quinta é em Portugal, em Vila Real, de 23 a 25 de junho, numa prova que venceu em 2016.



O campeonato de 2017 recupera as provas de Macau e de Monza.



O piloto portuense, que cumpre a sexta época pela Honda e que tinha sido quinto em 2010 e 2014, disse esperar uma vitória no domingo."Estando na 'pole' não posso ambicionar outro resultado. Seria o fim de semana perfeito. Para a outra corrida espero recuperar lugares sabendo que nesta pista as ultrapassagens não são tarefa fácil. Conseguir o maior número de pontos é o mais importante. Estou muito confiante", avançou.O campeonato é composto por 10 etapas e a quinta é em Portugal, em Vila Real, de 23 a 25 de junho, numa prova que venceu em 2016.O campeonato de 2017 recupera as provas de Macau e de Monza.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O piloto Tiago Monteiro (Honda) conquistou este sábado a 'pole position' da primeira prova do Mundial de Carros de Turismo (WTCC), realizada no circuito de Marraquexe, Marrocos.Para o piloto português, o resultado hoje alcançado na qualificação é "um início perfeito" para o arranque do mundial."Foi um início perfeito. Sabíamos que estaríamos competitivos, só não sabíamos quanto. Os treinos começaram a desenhar o que podia ser a qualificação. No entanto, foi uma 'pole' dura, já que as condições da pista não eram as melhores, mas estamos na frente que é muito importante", comentou, citado pela sua assessoria de imprensa.