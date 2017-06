Tiago Monteiro lidera o campeonato do Mundo de carros de turismo

O que achou desta notícia?







Tiago Monteiro recuperou a liderança do campeonato do Mundo de carros de turismo (WTCC) depois do segundo (1ª corrida) e terceiro (2ª) lugares na etapa portuguesa realizada ontem em Vila Real."Queria muito somar pontos para o campeonato, que é o nosso objetivo. Estou na lua com estes dois pódios em Portugal", afirmou o piloto da Honda. O marroquino Mehdi Bennani (Citroën) venceu a corrida de abertura, enquanto, o holandês Norbert Michelisz (Honda) foi o vencedor da principal prova do dia. O português tinha perdido a liderança na etapa anterior, em Nurburgring (Alemanha), mas o duplo pódio em Vila Real deu a liderança do WTCC a Monteiro (164 pontos), que tem agora dez pontos de vantagem sobre Thed Björk (Volvo), após 10 corridas do Campeonato do Mundo. "Estou satisfeitíssimo por recuperar a liderança do campeonato, depois do ‘desastre’ que foi a prova na Alemanha, mas está tudo em aberto porque as diferenças são mínimas", confessou o piloto portuense.Destaque ainda para os milhares de pessoas que assistiram à prova no circuito transmontano.