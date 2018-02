Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiago Silva em definitivo no Feirense

Médio português, proveniente do Belenenses, celebrou um contrato por três épocas.

Por Lusa | 14:06

A SAD do Feirense, formação da I Liga de futebol, anunciou este domingo que acionou a cláusula de opção de compra de Tiago Silva ao Belenenses.



O médio português, de 24 anos, passa a ser jogador do Feirense a título definitivo, com um contrato válido por três épocas.



Tiago Silva chegou a Santa Maria da Feira na temporada 2016-2017, depois da presença nos Jogos Olímpicos, disputados no Rio de Janeiro (Brasil), em representação da seleção portuguesa sub-23.



Em comunicado, a SAD do Feirense diz que a contratação de Tiago Silva "reforça a aposta no seu projeto, em que o grande objetivo é garantir o mais rapidamente a manutenção na I Liga".



Na época transata, Tiago Silva ajudou o Feirense a garantir a manutenção na I Liga, disputando 27 jogos e apontando seis golos. Na época atual é uma das peças fundamentais da equipa e já conta com 21 jogos, três golos e quatro assistências.