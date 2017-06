Timothy Cheruiyot regista melhor marca mundial do ano nos 1.500 metros

O que achou desta notícia?







O queniano Timothy Cheruiyot registou este domingo a melhor marca mundial do ano nos 1.500 metros, vencendo a corrida da etapa da Liga diamante da Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF) com o tempo de 3.30,77 minutos.O jovem atleta, de 21 anos, superou Alsadik Mikhou, do Bahrein (3.31,49), e Aman Wote, da etiópia (3.31,63).O tricampeão mundial, e campeão olímpico, em Pequim2008, da distância, o queniano Asbel Kiprop, não conseguiu melhor que o quarto lugar.