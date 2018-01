Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Tinha lugar neste Benfica", diz Artur Moraes

Ex- guarda-redes das águias destaca "exigência" de Jorge Jesus e “inteligência” de Rui Vitória.

Por Pedro Neves de Sousa | 07:42

Correio Sport - Está neste momento sem clube. Tem propostas?

- Estou a analisar propostas e tenho algumas abordagens de Portugal, mas não posso abrir o jogo, pois está numa fase inicial.

- Em Portugal, só no Benfica?

- Se pudesse, seria muito especial, mas temos de ser profissionais. Aqui passei os melhores momentos da minha vida.

- Que balanço faz da sua passagem pelo Benfica?

- Muito positivo, pois conseguimos quebrar a hegemonia do FC Porto. O Benfica é hoje tetracampeão nacional e ruma ao ‘penta’.

- O caso dos emails levanta dúvidas quanto aos títulos do Benfica, alguns com o Artur na baliza?

- Uma acusação dessas é tirar-me muito valor. Durante quatro anos, acordei, treinei muito e sonhei todos os dias para ser campeão. Dizer que houve uma combinação de resultados para nos favorecer... eu sei quantas dores senti no meu corpo para levar o Benfica a campeão. O presidente do Benfica não se envolve nisso. Se o Benfica campeão incomoda muita gente, pentacampeão deve incomodar muito mais.

- O Benfica é um alvo a abater?

- Sem dúvida. Conheço bem o campeonato e há muita gente que não quer que o Benfica vença.

- Porque saiu do Benfica?

- Saí porque o clube entendeu. Eu acho que tudo tem um início, meio e fim.

- Saiu magoado?

- Não, nada.

-Sente que teria continuado no Benfica, se Jorge Jesus ficasse no clube?

- Não sei dizer. É falar de hipóteses.

- A sua saída coincide com a chegada de Rui Vitória ao clube. Existe alguma relação?

-Acredito que não, pois tenho uma boa relação com Rui Vitória, tal como tenho com Jorge Jesus. A minha saída aconteceu quando tinha de ser. Conheci o Rui Vitória só de encontros, casuais, mas teve todo o mérito nos campeonatos que venceu. Teve inteligência e capacidade na transformação que aconteceu no clube.

- Pablo Aimar disse que Jesus conseguia tirar o "máximo" dos jogadores. Era assim?

- Concordo, pois com Jesus, todos os jogadores têm de trabalhar a mil por cento, todos os dias.

- Como é que viu a saída de Júlio César do Benfica?

- Isso relata o que o Júlio é todos os dias e o coração que tem. Sair do Benfica é muito difícil. Foi assim comigo.

- E a venda do seu primo Ederson ao Manchester City?

- Ele está a caminho de ser um dos melhores do mundo. Tem qualidade para isso.

- A época ainda vai a meio e o Benfica já utilizou três guarda-redes. Como é que vê essa instabilidade?

- A equipa não tem estado estável e isso reflete-se na baliza. O Varela e o Svilar são dois jovens guarda-redes e não é fácil ser titular do Benfica, mas ambos têm qualidade e margem de crescimento. O Varela amadureceu bastante, depois da época passada, no Vitória de Setúbal. O Svilar tem um grande futuro, tem muito que aprender.

- Concorda com a aposta do Benfica na formação ou falta experiência na baliza?

- Se houve uma aposta nos jovens, foi uma aposta com garantias. Tanto o Varela como o Svilar têm tudo para se tornarem grandes guarda-redes.

- Tinha lugar neste Benfica ?

- Sim. Acho que tinha lugar neste Benfica. Se dissesse que não, estaria a mentir. Mas de fora estou a torcer pelos miúdos e pelo ‘penta’.

- Se fosse convidado, assinava já?

- Agora ( risos). Todos sabem que me identifico e gosto do clube.

- Como é que vê o Benfica a lutar em janeiro, por um único objetivo?

- Apesar de todos os problemas, eu tenho um olhar positivo. O Benfica é uma potência mundial e mantém intacto o principal objetivo, ser campeão.

- Falou em problemas. Quais?

-Estar fora das competições a que habituou os adeptos. Mas se for ‘penta’, será uma grande época para o Benfica.

- O empate no dérbi afastou o Benfica ainda mais do título...

- Não, porque ainda falta jogar mais de uma volta. Quando o campeonato português parece difícil, pode tornar-se fácil, e o Benfica vai lutar até ao fim.

- O Benfica é uma equipa que está a jogar sob pressão?

- Jogar no Benfica é jogar sob brasas.

- Quem é o favorito ao título?

- Pelos últimos 4 anos, o Benfica é sempre favorito.



Correio Sport - Depois do Benfica e da Turquia, jogou pela Chapecoense. Foi uma decisão emocional?

- Não podia dizer que não, Foi uma missão de vida. Mais do que, uma missão como jogador. Vi uma cidade em luto, e jogar para tentar alegrar e dar vida à cidade, foi especial. Conviver todos os dias com os 3 sobreviventes do acidente, e ver a luta desses meninos, é algo muito importante para a tua vida.

- Como conseguiu jogar e controlar as emoções ao mesmo tempo?

- Eu procurei esquecer tudo e dar o meu melhor. Não foi fácil. Foi um ano intenso. Ser o capitão da reconstrução, foi mais difícil do que eu imaginei. Cresci mais como pessoa, na Chapecoense, do que em toda a minha vida.