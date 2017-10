Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Todos querem saber se Ronaldo joga", afirma Fernando Santos

Selecionador não revela se o capitão joga contra Andorra, apesar de estar em risco de falhar o duelo com a Suíça.

Por Nuno de Sousa Moreira | 01:30

Fernando Santos não vai facilitar e deve mesmo colocar Ronaldo hoje em campo para defrontar a seleção de Andorra, apesar de o capitão estar em risco para o jogo com o a Suíça se vir amarelo.



Ainda assim, o selecionador recusou-se ontem, na antevisão da partida, a revelar se CR7 vai ou não ser titular. "Toda a gente quer saber em Portugal, aqui em Andorra e em todo o Mundo se o Cristiano vai jogar, mas eu só revelo a minha equipa aos jogadores duas horas antes do jogo", explicou.



A gestão do plantel é a principal preocupação de Fernando Santos, num momento decisivo em que Portugal procura a qualificação direta para o Mundial de 2018, na Rússia. Para isso, a Seleção tem de bater hoje Andorra, e depois vencer na terça-feira, no Estádio da Luz, a Suíça, líder do grupo.



Santos nem quer pensar no último jogo do apuramento e tem passado essa mensagem para os jogadores: "Se alguém estivesse a pensar na Suíça nem sequer vinha a Andorra, esse nome está riscado das nossas conversas até depois deste jogo. Se me perguntarem se Portugal é favorito para o jogo, obviamente que sim, não podemos fugir a isso... Mas se me perguntarem se vai ser fácil, eu digo que não."



Apesar de garantir que a Seleção é mais forte, o selecionador alertou que a equipa do principado só sofreu três golos nos jogos em casa. "Se me perguntarem se vai ser fácil, eu digo que não. Aliás, vai ser muito difícil vencer Andorra. Vai ser uma batalha dura. É uma equipa que raramente sofre golos em casa. Mas tudo depende de nós", adiantou Fernando Santos.



Além de CR7, Fonte, Cédric, André Gomes, Gelson e Quaresma estão em risco.



"É como uma meia-final"

Pensar no jogo de hoje como uma meia-final. É com esta ideia em mente que a seleção nacional vai hoje entrar em campo, às 19h45, para defrontar a seleção de Andorra.



"É como se fosse uma meia-final, é com esse intuito que temos de encarar este jogo, é muito importante. Sem esta vitória, o jogo com a Suíça fica praticamente sem qualquer efeito. Queremos vencer para mantermos o sonho de jogarmos no Mundial na Rússia", confessou o médio do FC Porto garantindo que está totalmente recuperado (chegou com queixas à concentração da Seleção).



Sobre o adversário, o jogador elogiou Andorra. "Temos de ser muito aguerridos tal como eles para sairmos daqui com os três pontos." Danilo não deverá ser opção no 11 de Fernando Santos contra Andorra. Apesar ter sido ontem chamado para a antevisão da partida, William Carvalho será o nome escolhido pelo selecionador nacional.



Emigrantes privilegiados

Várias dezenas de moradores dos prédios em redor do Estádio, entre eles emigrantes portugueses, vão poder ver de forma privilegiada, das suas varandas e terraços, o jogo do campeão da Europa.