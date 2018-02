Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tolerância zero no clássico

Lotação esgotada no jogo da 1ª mão da meia-final da Taça de Portugal.

01:30

O encontro entre o FC Porto e o Sporting de hoje é considerado de risco máximo e a Polícia de Segurança Pública apela ao civismo por parte dos adeptos para que a partida decorra sem problemas. "Não toleraremos qualquer comportamento ilegal e que ponha em causa a segurança dos cidadãos", disse o intendente João Caetano sobre o clássico de hoje, às 20h15, referente às meias-finais da Taça de Portugal.



São esperados no Estádio do Dragão cerca de mil e quinhentos adeptos dos leões e por isso as autoridades estão a postos para qualquer eventualidade. O Comando da PSP não revela o número de efetivos envolvidos na operação, mas garante que é o suficiente para qualquer situação que surja. "São muitos adeptos, mas temos um número de efetivos suficiente para conseguir que tudo corra da melhor maneira e atuar caso seja necessário", explicou João Caetano.



O Estádio do Dragão vai ter lotação esgotada e a PSP irá usar vários meios para garantir a segurança, desde carros-patrulha e equipas de intervenção rápida até à unidade especial da polícia. "Os momentos mais críticos vão ser a chegada dos adeptos e a sua entrada e saída do estádio. Durante o jogo não deve existir problemas", disse o intendente.



A PSP recomenda que os adeptos cheguem cedo ao Dragão e que se desloquem em transportes públicos, já que as artérias circundantes ao estádio vão estar condicionadas ao trânsito durante a passagem da caixa de segurança.



"Queremos muito chegar à final"

Sérgio Conceição desvaloriza o facto de o vídeo-árbitro não ser utilizado no jogo da meia-final da Taça de Portugal entre o FC Porto e o Sporting, esta noite. Isto apesar de... haver vídeo-árbitro (VAR). A confusão foi criada por uma pergunta malfeita na conferência de imprensa de lançamento do jogo de hoje, pois convidava o treinador a pronunciar-se sobre a ausência de VAR, quando na realidade ele está confirmado para este jogo. O técnico acabou por ironizar. "Já estamos habituados, há vídeo-árbitro no campeonato mas raramente é utilizado nos nossos jogos. Por isso, estamos bem se não houver VAR", disse Sérgio Conceição. No entanto, o técnico defende a aplicação do VAR e refere exemplos. "O vídeo-árbitro teve uma atuação fantástica no Estoril-Sporting, isso sim, é algo de positivo para o futebol."



Tiquinho Soares foi outro assunto abordado. Ficou de fora dos eleitos para o último jogo, no Estádio do Dragão, com o Sp. Braga. O técnico não fugiu ao assunto. "O Tiquinho Soares cometeu um erro, é público. Não gostei mas falámos e foi desculpado. Não vou falar mais nisto, o Tiquinho Soares é jogador do FC Porto e ponto final", afirmou Sérgio Conceição.



O técnico não esconde que a Taça de Portugal é um dos objetivos da época. "Queremos muito chegar à final da Taça, é uma competição muito importante. O Sporting é um grande rival, tem uma excelente equipa e está muito bem orientada, mas encaramos este jogo como se fosse contra um qualquer outro clube do campeonato", disse o técnico.



O treinador garante que a responsabilidade de gerir a equipa azul-e-branca não lhe tira o sono. "As poucas horas que tenho para dormir... durmo tranquilo. Tenho pesadelos é quando vejo determinadas coisas fora do futebol, tenho cinco filhos, e fico preocupado", revelou Sérgio Conceição. "Embora viva a minha profissão de forma muito intensa e tenha alguns pesadelos por causa disso", acrescentou o treinador.



"Estratégia passa por fazer golos"

"A estratégia é fazer golos e isso passa sempre pelas ideias ofensivas." Jorge Jesus sintetiza desta forma a abordagem que faz ao jogo desta noite no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto. Um jogo em que o treinador do Sporting não pode contar com a referência atacante da equipa, o holandês Bas Dost. E muito provavelmente com o maior desequilibrador da equipa, Gelson Martins. O técnico, contudo, relativiza as baixas. "As ideias da equipa, ofensivamente, não mudam por não ter Gelson ou Bas Dost. Algumas situações das nossas ideias é que vão ter de mudar. Ter Doumbia e Montero é diferente. Temos de ir à procura das características desses mesmos jogadores, podendo ser mais previsíveis ou não", referiu.



Sobre o jogo propriamente dito, Jorge Jesus acredita numa partida fechada de parte a parte. "Não acho que vá haver muito espaço. Frente a frente estarão duas equipas muito fortes na organização defensiva. São muito pressionantes e metem muita intensidade nos duelos." E deu um exemplo, lançando ao mesmo tempo uma pequena farpa ao adversário. "Ainda agora, no último jogo FC Porto-Sp.



Braga, a equipa do FC Porto fez 25 faltas, segundo disse o treinador do Sp. Braga. É uma característica deles, nós temos de ter as nossas. E não podemos ser diferentes sob pena de perdermos todos os duelos individuais."



Um dado o treinador do Sporting tem como seguro. "Queremos estar na final do Jamor e dentro desse registo vamos encontrar um FC Porto como encontrámos em Alvalade [Liga, 0-0] e em Braga [Taça da Liga, 0-0, 5-4 no desempate por penáltis]. Houve estratégias muito fortes de ambas as equipas, em que se anularam uma à outra."



Jesus reconheceu ainda que o facto de as meias-finais serem a duas mãos é positivo. "O segundo jogo é daqui a várias semanas e isso dá-nos a vantagem de poder recuperar alguns jogadores. A estratégia faz-me olhar para este jogo de forma diferente do que se fosse só um jogo", afirmou o técnico leonino.