Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tondela vendido a grupo chinês

Empresa é liderada pelo presidente do Granada, da Segunda Liga espanhola.

Por Luís Oliveira | 09:10

O Clube Desportivo de Tondela, que milita na Primeira Liga há três épocas consecutivas, já terá sido comprado por um grupo de investidores estrangeiros que já é dono dos espanhóis do Granada (Espanha).



Há muito que se sabia que Gilberto Coimbra, presidente do Tondela, pretendia criar uma SAD e abrir o capital do clube a investidores estrangeiros.



Nos últimos meses apareceram vários investidores interessados, entre eles o grupo do chinês John Jiang, presidente do Granada, da Segunda Liga espanhola.



Notícias oriundas esta segunda-feira de Espanha garantem que o negócio está fechado e que o Tondela se juntará ao grupo Desports do qual já fazem parte, além do Granada, o italiano Parma e um clube chinês.



Para liderar a gestão do clube está a ser apontado o ex-defesa espanhol David Belenguer.



Construção de centro de estágio

Fonte do clube das Beiras reconheceu ontem ao CM que o grupo Desports é um dos que estão interessados em comprar o Tondela mas não confirmou que o negócio esteja concluído.



Ainda segundo apurámos, também já está escolhido o local onde o clube vai construir o centro de estágios. É numa antiga cerâmica da Naia, na freguesia de Canas de Santa Maria.



À 19ª jornada, o Tondela orientado por Pepa, ocupa a tranquila 10ª posição, com 22 pontos.