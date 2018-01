Evento em Odivelas com prémios até cerca de 1500 euros.

Por Rui Pedro Vieira | 15:33

As modalidades padel e padbol são o mote para um torneio que decorre no fim de semana de 10 e 11 de fevereiro em Odivelas. O V Torneio H2ON vai incluir 60 duplas, algumas das quais as melhores do País. O evento decorre no PadCenter de Odivelas.

Em termos de modalidades, em padel, vai haver provas de níveis MII e III, assim como pares mistos, enquanto em padbol haverá níveis de ouro e prata.

Cada inscrição do V Torneio H2ON custa 20 euros.