Tottenham bane dois adeptos que atiraram urina a rivais do West Ham

Vídeo difundido permitiu identificar os prevaricadores.

Por Lusa | 21:45

O clube de futebol inglês Tottenham anunciou hoje ter banido dois dos seus adeptos por terem atirado urina a fãs do Wes Ham, após a derrota de quarta-feira na Taça da Liga (3-2), em Wembley.



"Esse tipo de comportamento é inaceitável, pelo que vamos banir do nosso clube os dois indivíduos identificados no vídeo", disse um porta-voz dos 'spurs'.



Um vídeo difundido nas redes sociais mostra um adepto a urinar para um copo de plástico antes de um outro lançar o líquido sobre seguidores dos 'hammers'.



Graças a essas imagens, os dois prevaricadores puderam ser identificados pelo clube, que assumiu esta medida exemplar.